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Общество

Музей нижегородской интеллигенции отреставрируют к июлю

03 февраля 2021 15:25  [5] Общество

Фото: Артем Филатов

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Здание бывшего музея нижегородской интеллигенции (ул. Горького, 127) отреставрируют к июлю 2021 года. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Управление госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области объявило конкурс по поиску подрядчика, который выполнит необходимые работы.

В здании планируется реставрация фасадов, кровли, установка новых оконных блоков, замена инженерных систем. После реставрации здание будет подсвечиваться. Также подрядчику необходимо выполнить благоустройство и озеленение территории.

Начальная (максимальная) цена контракта - 8,5 млн рублей. Источник финансирования - средства федерального бюджета.

Аукцион запланирован на 15 февраля. Работы должны быть выполнены не позднее 1 июля текущего года. 

Напомним, что объект культурного наследия регионального значения "Дом с воссозданной мемориальной обстановкой жизни нижегородской интеллигенции конца XIX - начала XX веков" находится в собственности Нижегородской области и в настоящее время не используется

Отметим, что здание расположено в так называемом "Квартале памяти 1833 года". Ранее архитектурный совет при министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области рассмотрел варианты его преобразования к 800-летию Нижнего Новгорода. Разработчиками концепции выступили — ООО НПП "Архитектоника" и АНО "Институт развития городской среды Нижегородской области". Предлагается сохранить официальный памятник - Дом Невзоровых (музей Нижегородской Интеллигенции), историческую застройку вдоль ул. Горького и создать музейный комплекс.

В августе 2018 года сообщалось, что "Квартал памяти 1833 года" и музей Нижегородской Интеллигенции планировалось вывести за красные линии для сохранения данных объектов. Такая необходимость возникла ввиду того, что в июне 2013 года Гордума одобрила изменения в Генплан, позволяющие расширить ул. Горького за счет сокращения парка Кулибина с вырубкой 69 деревьев. С тех пор вопрос оставался нерешенным, территория по-прежнему находится в так называемых "красных линиях".

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Теги:
Объекты культурного наследия Реставрация
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