Участок Циолковского в Нижнем Новгороде перекроют с 4 февраля под строительство развязки Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Участок Циолковского в Нижнем Новгороде перекроют с 4 февраля под строительство развязки в Сормовском районе. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода.

С четверга будет закрыт участок по ул. Циолковского (на участке дороги от ул. Культуры до ул. Мирошникова) и по ул. Культуры (на участке дороги от дома №113 до ул. Коперника). Изменения вносятся в связи с дополнительным фронтом строительно-монтажных работ.

Также установят три допсветофора: на перекрестке улиц Коммуны и Мирошникова, на Юбилейном бульваре — ул. Коперника и на пересечениях улиц Федосеенко и Коммуны.

Там, где предусмотрен объезд, парковка запрещена.

Объезд транспорта от участка закрытия предусмотрен с ул. Культуры на ул. Коперника с выездом на бульвар Юбилейный, далее, минуя ул. Циолковского, ул. Островского, движение будет осуществляться по ул. Коммуны с выездом на ул. Федосеенко. Подъезд к домам, попадающим в зону закрытия, будет осуществлен по местным проездам с ул. Коперника, ул. Коммуны и ул. Островского.

Ранее была озвучена новая схема движения транспорта, но не были известны сроки закрытия дорог.

Что касается степени готовности развязки, то по данным на 20 января, подрядчик выполнял буровые работы для буронабивных свай, устанавливал опоры съездов и опоры основного хода, перекладывал сети связи, водоснабжения и водоотведения. Кроме того, ведутся работы по шумозащитному остеклению.

Ранее были названы новые сроки запуска движения по развязке на Циолковского. Согласно контракту, полностью завершить строительство транспортной развязки должны в 2022 году. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассчитывает, что движение пустят уже в конце 2021 года.

Дома в районе строительства развязки на Циолковского в Нижнем Новгороде расселят к 2023 году.