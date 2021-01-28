"Стрижи" и "Ласточки" пока остаются на Курском
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Подготовку к 800-летию разделят на блоки
Проездные стали бессрочными
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 29 января 2021 года
Последние новости рубрики Общество
01 февраля 2021 14:30  [2] Участок Циолковского в Нижнем Новгороде перекроют с 4 февраля под строительство развязки
01 февраля 2021 13:51  [127] Минздрав предложил нижегородкам пройти бесплатное обследование у онкогинекологов
01 февраля 2021 13:27  [109] Эксперт рассказал об ожидаемом весеннем уровне заболеваемости COVID-19
01 февраля 2021 12:42  [120] Глеб Никитин проверил реализацию региональный программы капремонта школ
01 февраля 2021 12:35  [119] Станцию метро "Горьковская" закрывали 31 января из-за ремонта путей, - мэрия
01 февраля 2021 12:10  [196] Жители "Окского берега" остались без электричества
01 февраля 2021 12:05  [749] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 29 районах Нижегородской области
01 февраля 2021 11:33  [276] Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 1 февраля
01 февраля 2021 10:54  [225] Жительница Дзержинска зарегистрировала чужого ребенка как своего
01 февраля 2021 10:33  [309] Отопление и свет частично отключили в трех районах Нижнего Новгорода
Общество

Участок Циолковского в Нижнем Новгороде перекроют с 4 февраля под строительство развязки

01 февраля 2021 14:30  [2] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Участок Циолковского в Нижнем Новгороде перекроют с 4 февраля под строительство развязки в Сормовском районе. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода.

С четверга будет закрыт участок по ул. Циолковского (на участке дороги от ул. Культуры до ул. Мирошникова) и по ул. Культуры (на участке дороги от дома №113 до ул. Коперника). Изменения вносятся в связи с дополнительным фронтом строительно-монтажных работ. 

Также установят три допсветофора: на перекрестке улиц Коммуны и Мирошникова, на Юбилейном бульваре — ул. Коперника и на пересечениях улиц Федосеенко и Коммуны.

Там, где предусмотрен объезд, парковка запрещена.

Объезд транспорта от участка закрытия предусмотрен с ул. Культуры на ул. Коперника с выездом на бульвар Юбилейный, далее, минуя ул. Циолковского, ул. Островского, движение будет осуществляться по ул. Коммуны с выездом на ул. Федосеенко. Подъезд к домам, попадающим в зону закрытия, будет осуществлен по местным проездам с ул. Коперника, ул. Коммуны и ул. Островского.

Ранее была озвучена новая схема движения транспорта, но не были известны сроки закрытия дорог.

Что касается степени готовности развязки, то по данным на 20 января, подрядчик выполнял буровые работы для буронабивных свай, устанавливал опоры съездов и опоры основного хода, перекладывал сети связи, водоснабжения и водоотведения. Кроме того, ведутся работы по шумозащитному остеклению.

Ранее были названы новые сроки запуска движения по развязке на Циолковского. Согласно контракту, полностью завершить строительство транспортной развязки должны в 2022 году. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассчитывает, что движение пустят уже в конце 2021 года.

Дома в районе строительства развязки на Циолковского в Нижнем Новгороде расселят к 2023 году

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Сормовский район Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Реставрация Боевого хода Нижегородского кремля
28 января 2021 15:55Реставрация боевого хода Нижегородского кремля
Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph