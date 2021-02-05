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Общество

Нижегородский детский лагерь "Звездочка" предлагается назвать в честь Надежды Белик

05 февраля 2021 16:26  [58] Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил назвать детский лагерь "Звездочка" в честь Надежды Белик. Об этом он сообщил в соцсети Instagram.

Надежда Николаевна Белик скончалась 3 февраля 2021 года на 91 году жизни. Она более 50 лет проработала директором Дворца детского творчества им.Чкалова, а после этого 20 лет руководила городской научно-практической лабораторией по проблемам воспитания и семьи.

Детский оздоровительно-образовательный центр "Звездочка" является структурным подразделением ДДТ им. Чкалова. Он находится в Городецком районе. Первая смена в лагере - для детей, успешно занимающихся в творческих коллективах Дворца в возрасте от 11 до 14 лет. Она проводится в форме сюжетно-ролевой игры, построенной на детском самоуправлении.   

Ранее соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам Надежды Белик выразили глава региона Глеб Никитин, глава города Юрий Шалабаев и председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

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Теги:
Дети Детские лагеря Некролог
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