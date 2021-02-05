ЦОДД напоминает о перекрытии движения под Чкаловской лестницей Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Движение транспорта под Чкаловской лестницей будет запрещено на протяжении полугода. Об этом напоминает Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода.

Ранее соответствующее постановление выпустила администрация города. Речь идет о запрете движения транспорта на участке Нижневолжской набережной в арке Чкаловской лестницы с возможностью объезда.

Запрет начинает действовать с 8 февраля. Движение планируется восстановить 31 июля 2021 года. Во время перекрытия данный участок можно объехать по расположенной рядом параллельной дороге.

Запрет обусловлен ремонтом Чкаловской лестницы.

Напомним, что лестница частично обрушилась в сентябре 2019 года. На объекте обвалилась облицовка. Позднее эксперты определили, что восстановление Чкаловской лестницы потребует полной замены строительных конструкций на новые.

Полностью лестница должна быть готова открытию летом 2021 года.