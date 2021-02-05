Автобус еще одного нижегородского перевозчика арестовали из-за нарушений Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Автобус еще одного перевозчика арестовали. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области 8 февраля 2021 года.

Транспорт следовал по маршруту №206 Нижний Новгород – Богородск (автовокзал Щербинки -микрорайон Западный).

В это время представители Ространснадзора, ГИБДД и регионального минтранса проводили очередной рейд.

В ходе проверки выяснилось, что у водителя транспортного средства не было документов, разрешающих организацию перевозок пассажиров. За такое правонарушение предусмотрен штраф в размере 50 тысяч рублей.

Кроме того в автобусе не было аптечки и огнетушителя. За данные правонарушения предусмотрен штраф 500 рублей.

Автобус нелегального перевозчика арестован и помещен на спецстоянку.

Ранее сообщалось, что перевозчиков-нарушителей в Нижегородской области внесут в "черный список". Сейчас по закону недобросовестные перевозчики не могут участвовать в открытых конкурсах, если их лишили свидетельства.

Новым законопроектом предлагается создать единый информационный ресурс, не позволяющий недобросовестным перевозчикам скрывать свой статус при перемещении своей деятельности из одного региона страны в другой.

В декабре прошлого года автобус другого перевозчика также арестовали. Автобус ездил по маршруту №322 (Щербинки-2 – Богородск). После проверки - пассажиров попросили пересесть в другой транспорт.