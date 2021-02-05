Автобус еще одного нижегородского перевозчика арестовали из-за нарушений

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Автобус еще одного перевозчика арестовали. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области 8 февраля 2021 года.
Транспорт следовал по маршруту №206 Нижний Новгород – Богородск (автовокзал Щербинки -микрорайон Западный).
В это время представители Ространснадзора, ГИБДД и регионального минтранса проводили очередной рейд.
В ходе проверки выяснилось, что у водителя транспортного средства не было документов, разрешающих организацию перевозок пассажиров. За такое правонарушение предусмотрен штраф в размере 50 тысяч рублей.
Кроме того в автобусе не было аптечки и огнетушителя. За данные правонарушения предусмотрен штраф 500 рублей.
Автобус нелегального перевозчика арестован и помещен на спецстоянку.
Ранее сообщалось, что перевозчиков-нарушителей в Нижегородской области внесут в "черный список". Сейчас по закону недобросовестные перевозчики не могут участвовать в открытых конкурсах, если их лишили свидетельства.
Новым законопроектом предлагается создать единый информационный ресурс, не позволяющий недобросовестным перевозчикам скрывать свой статус при перемещении своей деятельности из одного региона страны в другой.
В декабре прошлого года автобус другого перевозчика также арестовали. Автобус ездил по маршруту №322 (Щербинки-2 – Богородск). После проверки - пассажиров попросили пересесть в другой транспорт.
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