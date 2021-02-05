Власти Москвы рассказали о вокзале "Восточный", куда станут прибывать Ласточки и Стрижи Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об удобстве нового железнодорожного вокзала "Восточный" (в составе транспортно-пересадочного узла "Черкизово"), на который вместо Курского вокзала теперь будут прибывать из Нижнего Новгорода высокоскоростные поезда Ласточки и Стрижи.

"Благодаря интеграции Восточного вокзала со станцией МЦК "Локомотив" и станцией метро "Черкизовская" пассажиры поездов смогут комфортно добираться до других вокзалов и многих районов Москвы и Подмосковья. На станцию МЦК сделаем дополнительный вход со стороны Амурской улицы", - рассказал Сергей Собянин в своем аккаунте соцсети Instagram.

Напомним, что перевод Стрижей и Ласточек с Курского вокзала в Черкизово состоится в мае 2021 года. Это произойдет из-за реконструкции Курского вокзала и дорожной инфраструктуры на участке от Курского вокзала, через площадь Трех вокзалов до платформы Каланчевская.

Для пассажиров сейчас на станции Черкизово строят новый терминал "Восточный" с двумя платформами, вестибюлем и надземным переходом к станции "Локомотив".

В мае высокоскоростные поезда будут останавливаться на "Восточном", причем этот вокзал для поездов Стриж станет постоянным местом прибытия в столицу, а Ласточки планируется вернуть на Курский вокзал.