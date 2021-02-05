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Общество

Закупка по переоборудованию пакгаузов на Стрелке в выставочные залы не состоялась

12 февраля 2021 11:42  [43] Общество
Концепция использования пакгаузов

Концепция использования пакгаузов

Фото: Архитектурное бюро SPEECH

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Электронный конкурс по выбору подрядчика, который выполнит работы по сохранению пакгаузов на Стрелке в Нижнем Новгороде, не состоялся. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в АНО "Центр 800".

Согласно информации на сайте "Фабрикант", на конкурс не было подано ни одной заявки.

"Закупку планируется объявить повторно в феврале", - рассказали в АНО "Центр 800".

Напомним, внутри пакгаузов планируются работы, которые позволят переоборудовать пакгаузы в выставочное пространство, при этом сохранив исторически-ценный вид конструкций. Предусматривается устройство внутри объектов двух объемных сооружений, повторяющих их форму. В одном пакгаузе в результате появится три выставочных зала, во втором – конференц-зал на 608 мест. Подрядчик также должен подвести к ним всю необходимую инфраструктуру.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 660 млн рублей. Работы нужно было выполнить до 15 июля 2021 года.

Напомним также, что пакгаузы на Стрелке – это ажурные металлические конструкции, которые ранее являлись каркасом для старых складских помещений, ликвидированных еще в 2017 году. Выяснилось, что конструкции представляют собой объекты культурного наследия, поэтому их сохранили и решили использовать как концертный зал и выставочное пространство.

Ранее сообщалось, что противоаварийные работы завершились на пакгаузах в декабре 2020 года. Цвет пакгаузов был приближен к натуральному оттенку темного металла дореволюционных конструкций.

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Теги:
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