"Брутто – контракты являются хорошей формой работы с перевозчиками", - Станислав Прокопович Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Брутто-контракты, на мой взгляд, являются достаточно хорошей формой работы с перевозчиками", - заявил председатель комиссии по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Прокопович в ходе заседания 12 февраля 2021 года.

"Это не новая форма, она применяется в Москве и Казани. И заключается, принципиально, в том, что перевозчик занимается подвижным составом, водителями, безопасностью перевозки. А заказчик, в нашем случае, возможно, это будет "ЦБДД" (Центр безопасности дорожного движения Нижегородской области), - оплачивает не за пассажира, а за моточасы, километраж, исполнение расписания и интервалы движения", - пояснил депутат.

"В этом году мы ждем новую маршрутную сеть, где будет убрана задублированность маршрутов. В этой ситуации брутто-контракты хороши с точки зрения обеспечения следования расписанию, интервалов движения и ухода от гонок на дорогах", - добавил он.

Напомним, что сейчас ведется разработка новой транспортной схемы нижегородской агломерации. Этим занимается АО "Институт "Стройпроект". Реализация транспортной схемы оценивается в 111 млрд рублей. Окончательный вариант цифровой маршрутной сети планируется представить в конце июля 2021 года.

В рамках ее создания планируется переход на брутто-контракты с перевозчиками. При использовании системы брутто-контрактов минтранс на конкурсной основе будет предоставлять не маршруты, а объем транспортных услуг. То есть, перевозчики станут выходить на конкурс, где уже прописаны необходимые параметры их работы (интервалы движения, тарифы и т.д.).

Брутто-контракт подразумевает заключение соглашения, при котором перевозчику будут выплачивать деньги за километры пробега общественного транспорта, а не за число перевезенных пассажиров. При этом деньги за проезд поступают в бюджет региона, а уж из него - на оплату работы перевозчика.