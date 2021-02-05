Стационарные валидаторы в нижегородских автобусах установят к весне Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Стационарные валидаторы в автобусах Нижнего Новгорода установят к весне. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Подключение аппаратов начнется после завершения тестирования принтеров печати билетов, которыми они сейчас оснащаются. Для подтверждения оплаты проезда валидаторы будут распечатывать контрольный билет. Тестирование завершится до конца февраля.

Напомним, в 2020 году валидаторы, установленные в автобусах, которые вышли на линию в конце 2019 года, были отправлены на переоснащение.

Оказалось, что программное обеспечение официально аккредитованных на территории Нижегородской области операторов автоматизированных систем оплаты проезда (АСОП) было не адаптировано под них. Оплатить проезд можно было только бесконтактной банковской картой или смартфоном. Оплата проезда транспортными картами, включая льготные, на данных терминалах была невозможна.

Сейчас программное обеспечение доработано. Оплата проезда будет возможна всеми видами транспортных и банковских карт.