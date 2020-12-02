Стационарные валидаторы в нижегородских автобусах станут выдавать билеты Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Стационарные валидаторы в автобусах Нижнего Новгорода станут выдавать билеты. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

В 2020 году валидаторы, установленные в автобусах, которые вышли на линию в конце 2019 года, были отправлены на переоснащение.

Оказалось, что программное обеспечение официально аккредитованных на территории Нижегородской области операторов автоматизированных систем оплаты проезда (АСОП) было не адаптировано под них. Оплатить проезд можно было только бесконтактной банковской картой или смартфоном. Оплата проезда транспортными картами, включая льготные, на данных терминалах была невозможна.

Кроме этого, на валидаторах не было принтера печати контрольного билета, поэтому невозможно было контролировать оплату проезда. Других организационно-технологических механизмов контроля также не было.

"В настоящее время ПО доработано, идет работа по подключению принтера печати билета. После устранения всех недочетов валидаторы будут вновь установлены", - рассказали в министерстве.

Напомним, в начале 2016 года администрация Нижнего Новгорода планировала перевести порядка 200 автобусов до конца года на бескондукторную систему оплаты проезда. Первые стационарные терминалы оплаты проезда (валидаторы) были установлены в муниципальном транспорте в июле 2015 года (в автобусах по шести маршрутам), потом их демонтировали.

В сентябре 2020 года в МП "Нижегородпассажиравтотранс" агентству заявляли, что не готовы отказаться от работы кондукторов в пользу валидаторов.