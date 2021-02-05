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Эксперт-мониторинг событий 8 - 12 февраля 2021 года от АНО "Минин-центр"

12 февраля 2021 19:09  [167] Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

В завершении недели они обсудили белорусские протесты как кривое зеркало российской политики, психологический барьер перед вакцинацией и муниципальное инициативное бюджетирование.

Федеральная тема, отражающаяся на нижегородской ситуации – динамика протестных выступлений в России.

Во второй половине января протестные выступления произошли во многих городах России, в том числе и в Нижнем Новгороде. Предсказуемо в той или иной форме они будут повторяться и в дальнейшем.

Интересным аспектом этой темы являются похожие процессы в Белоруссии, в связи с чем некоторые эксперты стали сравнивать политические ситуации в двух странах.

Также в конце текущей недели в Минске проходило Всебелорусское народное собрание, результаты которого повлияют не только на внутри белорусскую ситуацию, но и на российско-белорусские отношения, на ситуацию в самой России, и, соответственно, на Нижегородскую область.

Как отметил член президиума совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, член попечительского совета "Минин-центра" Богдан Безпалько, сравнивая политические процессы в двух странах, отметил, что "равнение политических ситуаций в России и Белоруссии сегодня происходит по двум позициям".

(на фото Богдан Безпалько)

"Первая – появившиеся в двух странах протестная активность, которая направлена против глав государств. Вторая – изменения в Конституции. В России это уже произошло, в Белоруссии начинается, пока только потенциально, так как чёткой повестки для белорусского собрания на сегодняшний момент нет, и сам статус этого собрания до конца не определен. Формально эти две ситуации схожи для двух стран. Принципиальное отличие заключается в том, что в Белоруссии, как и в любом постсоветском государстве, строят националистическое государство", - отметил Богдан Безпалько.

"В Белоруссии, как это бы странно для многих не звучало, проводит политику дерусификации и национализации истории. В качестве идеологии распространяется один из вариантов русофобии.
В России в принципе отсутствует какая-либо идеология. Есть определенный набор ценностей и идеологических установок, при этом в России реагирует реактивно в отношении других стран и персоналий", - пояснил эксперт "Минин-центра".

Также, по его словам, политическая повестка в двух странах носит разный характер.

"В Белоруссии у власти уже 26 лет находится один человек. Человек, который не проводит интеграцию, на волне которой он и пришел к власти. В России же политические процессы в большей степени инициированы внешними игроками, а несистемная оппозиция относится к России как к чужой стране, и национальные ценности для которой вторичны", - продолжил член президиума совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.

"При этом ситуация в Белоруссии по всем позициям зависит прежде всего от России. И обратной ситуации не может быть в силу многих факторов. Россия и Белоруссия – это абсолютно разные величины. Россия по площади занимает более 17 млн. км – это площадь поверхности такой планеты как Плутон. Белоруссия – это крошечное государство, с ограниченными ресурсами, небольшим количеством населения (официально 9 млн. человек, неофициально – гораздо меньше, так как многие разъехались на заработки), и последствиями Чернобыльской аварии", - добавил эксперт. "Поэтому, без сомнения, ситуация в Белоруссии во многом зависит от России. Прежде всего в экономическом отношении, но также и в идеологическом направлении", - подчеркнул он.

"Показательно, что одним из тех, кто сравнивает политическую ситуацию в двух странах, пытаясь найти общие закономерности, является сам Александр Лукашенко. С его точки зрения Белоруссия первой противостояла давлению Запада, технологиям "цветных революций", и выступила своеобразным форпостом на пути этого давления. Однако по фактам это не соответствует действительности. Если бы Белоруссия была таким форпостом, то тогда бы в ней не разрешали работать западным фондам, деятельность которых в России строго запрещена. К сожалению, соответствующие российские структуры не предпринимают должных усилий по защите пророссийских идей и организаций в Белоруссии, что только усугубляет ее прозападный крен. А в конечном итоге активизирует соответствующие процессы и в самой России", - подытожил Богдан Безпалько.

Региональная тема – COVID-ситуация в Нижегородской области

Эксперт "Минин-центра" Игорь Соловьев отмечает, что количество заболевающих от COVID-19 в стране, и, соответственно, в Нижегородской области снижается.

(на фото Игорь Соловьев)

Это, по его мнению, следствие целого ряда факторов. "Это и цикличность распространения самого вируса. Это и результаты принимаемых мер со стороны профильных структур и граждан, которые выработали для себя определенный формат жизни. Как следствие снижающей динамики – постепенно вводимые послабления на прежние ограничения, объявления об открытии международных сообщений и соответствующих туристических кейсов.

"А также – это психологическое расслабление людей, которое будет только усиливаться в связи с наступлением весенней погоды. В прошлом году подобное расслабление, чуть позже, но также произошло. После чего была новая, более масштабная волна вируса, последствия которой мы еще не осознали до конца", - отметил Игорь Соловьев,  добавив при этом, что "принципиальным отличием, способным кардинально переломить ситуацию с COVID-19 может стать вакцинация".

"При всей очевидности ее профилактических следствий, есть свои подводные камни. Главный – ее темпы. С одной стороны, требуется производство большого количества вакцин, необходимое для создания защитного порога от COVID-19. К этому необходимо добавить и организационные проблемы. Для создания эффективного процесса необходим соответствующий механизм. Вакцинация – это дополнительная нагрузка к медицинской части, с которой ответственность и масштаб задач по борьбе с самим вирусом явно не снимается", - особо подчеркнул эксперт.

По его словам, дополнительным проблемным фактором вакцинации также является психологический аспект.

"Люди, пережившие вирус, и наблюдавшие все его отрицательные последствия, психологически во многом не готовы к оптимистическому восприятию всего, что с этим связано. Это будет накладывать свой отпечаток и на процесс вакцинации. Как сегодня показывают пока еще общие опросы, выжидательную позицию по вакцинации занимает достаточно большое количество граждан, что в свою очередь может сказаться на темпах процесса. Обнадеживающим моментом является, то что дефицита вакцин не должно возникнуть. До конца февраля в Нижегородскою область ожидается прибытие 151 тысячи доз в дополнение к первоначальной партии. При этом темпы поставок будут только нарастать", - отметил Игорь Соловьев.

Он также подчеркнул, что количество желающих вакцинироваться сегодня явно превышает возможности. "Этот положительный настрой необходимо поддерживать не менее, а даже более активно, чем меры по профилактике COVID-19, тем более, что в отличие от их запретительно-ограничительного характера, процесс вакцинации носит явно позитивный характер. Это и отсыл к достижениям нашей науки и технологическим возможностям страны, которой первой в мире удалось создать эффективное средство от "чумы XXI века". Это и возможность гражданского сплочения перед угрозой, которая нанесла урон нашей стране не меньше, чем все западные санкции", - отметил в заключение Игорь Соловьев.

Муниципальная тема – формирование в Дзержинске комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов

Как отмечает эксперт "Минин-центра" Алексей Орехов, процесс находится в стадии завершения, а сама процедура создания в российских муниципалитетах структур и нормативных актов по инициативному бюджетированию начался в конце прошлого года как следствие принятия поправок в федеральный закон №131 о местном самоуправлении и Бюджетный кодекс РФ.

(на фото Алексей Орехов)

"Поправки вступили в силу в июле 2020 года, и в дополнении к формам участия граждан в местных делах, которые активно развивались в Нижегородской области, таким как программа поддержки местных инициатив, проекты "Вам решать" и Golosza, ввели новые институты – инициативный проект и инициативный бюджет. Основное отличие федеральных нововведений от прежних форматов в том, что в местном бюджете должны резервироваться значительные средства, которые можно потратить по инициативе жителей на реализацию мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, по решению вопросов местного значения", - добавил Алексей Орехов.

При этом, по его мнению, предварительно требуется обосновать эти проекты, собрать определенное количество подписей сторонников и согласовать их в местной администрации через соответствующую конкурсную комиссию.

"Таким образом весьма значительные средства муниципального бюджета предоставляются активным гражданам для более оперативного и актуального решения местной проблематики. Идея инициативного бюджетирования достаточно привлекательная для разных стратов нашего общества. Потенциально может стать эффективным механизмом, соединяющим власть и гражданское общество. Примечательно, что в Нижнем Новгороде ее оценил финансист по-прежнему роду деятельности, глава города Юрий Шалабаев, по инициативе которого в прошлом году в Положении о бюджетном процессе в областном центре на реализацию инициативных проектов были закреплены ассигнования в объеме не менее 10% от собственных доходов городского бюджета", - отметил эксперт, добавив, что "несмотря на такое значимое начало, в текущем году заметных продвижений в областном центре не произошло".

"Лидером в продвижении может стать Дзержинск, в котором, напротив, процесс внедрения инициативного бюджетирования начался противоречиво, но сегодня идет весьма активно. Городская администрация, представители депутатского корпуса, инициативные общественные организации оценили перспективные возможности нового института. На сегодняшний день в Дзержинске, с учетом дополнений и уточнений активных граждан, городской Общественной палаты, принят пакет всех необходимых документов, и в настоящий момент завершается создание конкурсной комиссии, в которой помимо сотрудников администрации, половина состава будет представлена депутатами городской Думы, из всех политических фракций. Примечательно, что в Дзержинске есть уже и первый инициативный проект, который планируется вынести на заседание конкурсной комиссии, который носит общегородской характер и связан с планом реконструкции центрального городского парка", - сказал в заключение Алексей Орехов.

Фото: предоставлено экспертным центром

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Теги:
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