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Общество

Новая партия вакцины от коронавируса поступила в Нижегородскую область

02 февраля 2021 16:03  [203] Общество

Фото: Центр имени Гамалеи

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новая партия вакцины от коронавируса поступила в Нижегородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в соцсети Instagram.

По его словам вакцина поступила 1 февраля. 

"Вчера пришла большая партия, и ждем еще. Начали оперативно развозить по точкам вакцинации", - написал он.

Напомним, с января в регионе открыта запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса препаратом "Спутник V". Любой желающий может записаться на сайте министерства здравоохранения региона, а также через Госуслуги. По данным на 28 января, от коронавируса привились 15 тысяч жителей Нижегородской области. Из общего числа вакцинированных, примерно 1,5 тысячи человек уже прошли две фазы введения вакцины.   

Как сообщал 19 января губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в регион поступило почти 15 тысяч доз вакцин от COVID-19. До конца февраля ожидается прибытие еще 151 тысячи доз. По мере выборки запасы вакцины будут пополняться. 

Нижегородцы могут вакцинироваться от коронавируса лишь в добровольном порядке.

При этом, желающий вакцинироваться, может получить отказ в получении прививки. Основными причинами отказа в вакцинации являются инфекционные и неинфекционные заболевания, обострения хронических заболеваний, беременность, грудное вскармливание и возраст желающего сделать прививку, который не достиг 18 лет. Также в вакцинации могут отказать при нетяжелой форме ОРВИ и инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Ранее минздрав Нижегородской области рассказывал о состоянии вакцинированных от коронавируса нижегородцев. У всех, кто прошел вакцинацию, жалоб на ухудшение самочувствия нет, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Напомним, что вопрос выдачи паспортов, подтверждающих получение вакцины от COVID-19, в Нижегородской области не рассматривается

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Теги:
Вакцина Здравоохранение Коронавирус
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