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Оперативный штаб опубликовал свежие данные о заразившихся коронавирусом нижегородцах

Еще 434 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрированы в Нижегородской области за прошедшие сутки, по данным на 14 февраля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера был зарегистрирован 441 случай.

По данным на 13 февраля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 90 871 человека, в том числе активных случаев зафиксировано 5 713 (вчера - 5 725).

При этом уже 82 864 жителя Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже выздоровели. За последние сутки из больниц выписаны ещё 437 человек, а девять случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 2 294.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 11 февраля сообщил, что внес в указ о режиме повышенной готовности очередные изменения, касающиеся снижения ограничений, действующих на территории региона из-за распространения коронавируса.

Теперь максимальное число зрителей театров и кинотеатров составляет не 40%, как ранее, а 60%. С некоторыми ограничениями, но все же разрешается конгрессно-выставочная деятельность, работа аттракционов, аквапарков, детских развлекательных центров, открываются фудкорты в торговых центрах города и области. Рестораны и кафе теперь работают и в ночное время, а именно - до 03:00. Работающие пенсионеры-нижегородцы могут продлить себе больничный до конца февраля.

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Теги:
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