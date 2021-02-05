Оперативный штаб опубликовал данные о новых заразившихся коронавирусом нижегородцах

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Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 441 новый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 13 февраля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 439 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 13 февраля, как и днем ранее, составляет 0,96.

По данным на 13 февраля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 90 437 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 725 (вчера - 5 739).

При этом уже 82 427 жителей Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже выздоровели. За последние сутки из больниц выписано еще 443 человека, а 12 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 2 285.

С начала пандемии тесты на коранавирус в Нижегородской области сдали 2 225 066 человек, в том числе за последние сутки протестировано 6 109 жителей.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 11 февраля сообщил, что внес в указ о режиме повышенной готовности очередные изменения, касающиеся снижения ограничений, действующих на территории региона из-за распространения коронавируса.

Теперь максимальное число зрителей театров и кинотеатров составляет не 40%, как ранее, а 60%. С некоторыми ограничениями, но все же разрешается конгрессно-выставочная деятельность, работа аттракционов, аквапарков, детских развлекательных центров, открываются фудкорты в торговых центрах города и области. Рестораны и кафе теперь работают и в ночное время, а именно - до 03:00. Работающие пенсионеры-нижегородцы могут продлить себе больничный до конца февраля.

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Теги:
Инфекция Коронавирус Медицина и здоровье
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