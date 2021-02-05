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Общество

Глеб Никитин опроверг принудительную вакцинацию от коронавируса на нижегородских предприятиях

15 февраля 2021 10:57  [112] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин опроверг принудительную вакцинацию от коронавируса на нижегородских предприятиях. Об этом глава региона сообщил на своей странице в Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.

Согласно информации, одна из нижегородок задала губернатору вопрос "Могут ли на предприятии "заставить" делать прививку от ковида?". Глеб Никитин ответил ей, что вакцинация от коронавируса является добровольной. 

"Конечно нет, вакцинация добровольная", - написал нижегородский губернатор.

Ранее сообщалось, что с января в регионе открыта запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса препаратом "Спутник V". Любой желающий может записаться на сайте министерства здравоохранения региона, а также через Госуслуги.

Напомним также, что в январе в регион поступило почти 15 тысяч доз вакцин от COVID-19. До конца февраля ожидается прибытие еще 151 тысячи доз. По данным на 28 января, от коронавируса привились 15 тысяч жителей Нижегородской области.

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Теги:
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