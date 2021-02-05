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Общество

Обнародовано число заболевших коронавирусом нижегородцев на 15 февраля

15 февраля 2021 11:50  [99] Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 431 новый случай заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 15 февраля. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было зарегистрировано 434 новых случая COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 15 февраля составляет 0.95 (вчера – 0.96).

По данным на 15 февраля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 91 302 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 739 (вчера - 5 713).

В настоящее время около 3,7 тысяч нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Примерно 2,8 тысячи человек лечится в больницах.

При этом уже 83 206 нижегородцев, у которых был COVID-19, уже выздоровели. За последние сутки из больниц выписано еще 396 человек, а девять случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 2 303.

С начала пандемии тесты на коранавирус в Нижегородской области сдали 2 234 209 человек, в том числе за последние сутки протестировано 4 252 жителя. В среднем за неделю охват тестированием составил 173,2 теста на 100 тысяч населения.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 11 февраля сообщил, что внес в указ о режиме повышенной готовности очередные изменения, касающиеся снижения ограничений, действующих на территории региона из-за распространения коронавируса.

Теперь максимальное число зрителей театров и кинотеатров составляет не 40%, как ранее, а 60%. С некоторыми ограничениями, но все же разрешается конгрессно-выставочная деятельность, работа аттракционов, аквапарков, детских развлекательных центров, открываются фудкорты в торговых центрах города и области. Рестораны и кафе теперь работают и в ночное время, а именно - до 03:00. Работающие пенсионеры-нижегородцы могут продлить себе больничный до конца февраля.

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Теги:
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