Отделение психоневрологической больницы в Нижнем Новгороде закрыто на карантин по COVID-19 Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Отделение психоневрологической больницы в Нижнем Новгороде закрыто на карантин по COVID-19. Об этом агентству сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

По информации ведомства, по состоянию на 16 февраля на карантин закрыто второе женское отделение в ГБУЗ НО "Областная психоневрологическая больница №2".

При этом в региональном минздраве отметили, что полностью закрытых на карантин больниц нет.

Ранее сообщалось, что всего, по данным на 15 февраля, COVID-19 верифицирован у 91 302 человек в регионе, из которых 39 660 проживают в Нижнем Новгороде, а остальные 51 642 – за пределами областного центра.

Хронология распространения инфекции представлена по ссылке.