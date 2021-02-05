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Нижегородский медцентр, выдавший справку борскому стрелку, лишили лицензии

17 февраля 2021 18:29  [111] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский медицинский центр "Эксперт", выдавший справку 18-летнему Даниилу Монахову, который в октябре 2020 года расстрелял несколько человек на Бору, лишили лицензии. Об этом сообщается в картотеке дел арбитражного суда Нижегородской области. 

С иском в отношении медицинского центра в октябре прошлого года обратился территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Нижегородской области (Росздравнадзор). Ведомство попросило лишить медицинское учреждение лицензии в связи с "неосуществлением им контроля за выполнением медицинскими работниками своих должностных обязанностей при выдаче медицинского заключения".

В Росздравнадзор поступили сведения, что в отношении врача-психиатра "Эксперта" возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

Установлено, что 17 июля 2020 года врач выдал Даниилу Монахову справку о том, что у юноши не выявлены признаки психического расстройства, являющегося противопоказанием к ношению и хранению оружия. На основании этой справки Монахов в последствие оформил лицензию и разрешение на приобретение ружья.

Не проведя должного обследования молодого человека, который устроил массовый расстрел жителей Бора, а потом совершил суицид, врач нарушил лицензионные требования медицинской организации. Это и послужило поводом для отзыва лицензии у центра "Эксперт".

Отметим, что одним из требований, при котором медучреждение могут лишить лицензию, являются человеческие жертвы или причинение тяжкого вреда здоровью граждан.

Добавим, что сам психиатр, выдавший разрешение на оружие Даниилу Монахову,  12 декабря 2020 года был заключен под стражу, а позднее отпущен под домашний арест.

Напомним, 12 октября 2020 года в п.Большеорловское Борского района 18-летний Даниил Монахов стал хаотично стрелять по прохожим из ружья. В результате обстрела погибли три человека (мужчины 1958, 1962 и 1964 годов рождения), еще трое были ранены, в том числе бабушка стрелка (1957 года рождения), а также женщина 1957 года рождения и мужчина 1954 года рождения. Позже стало известно, что бабушка от полученных ранений умерла в больнице.

На следующий день после случившегося, 13 октября, Даниил Монахов был найден на улице погибшим. Рядом с телом лежали два охотничьих ружья.

Напомним также, что работники школы, в которой обучался Даниил Монахов, замечали на его страницах в соцсетях негативное содержание, что указывало на приверженность юноши к деструктивным движениям. Кроме того, он наблюдался у врача по поводу депрессивного состояния.

СПРАВКА:

ООО "Медицинский центр "Эксперт" (Нижний Новгород) получило лицензию на осуществление медицинской деятельности 17.08.2018 года.

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Теги:
Бор Огнестрельное ранение Суд
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