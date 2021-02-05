Мест в нижегородских детских лагерях не хватит на всех желающих Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Мест в муниципальных детских лагерях Нижнего Новгорода не хватит на всех желающих. Об этом заявил исполняющий обязанности директора департамента образования городской администрации Владимир Радченко в ходе заседания комиссии Гордумы по социальной политике 18 февраля 2021 года.

Он пояснил, что это связано с введением новых санитарно-эпидемиологических требований, связанных с распространением коронавирусной инфекции в регионе. Дело в том, что детские лагеря и базы отдыха теперь могут принимать только 50% числа детей от своей мощности.

Вместимость всех муниципальных лагерей составляет 4 448 детей за лето, в этом году она сократится до 2 302 человек.

"Уже сейчас желающих приобрети путевки, либо получить их через администрацию города насчитывает 11 590 человек", - сказал Владимир Радченко.

И.о. директора департамента добавил, что в ходе подготовки к организации детского отдыха может возникнуть еще одна проблема. В 2020 году детские лагеря не работали из-за пандемии коронавируса, их территория была законсервирована. В связи с этим в администрации готовятся к непредвиденным ситуациям, связанным с состоянием лагерей.

Отметим, что стоимость одного дня в загородном лагере установлена в размере 768 рублей, питания - не менее 270 рублей. Таким образом, стоимость путевки установлена - 16 128 рублей за 21 день.

Напомним, все детские лагеря России начали открываться в 2020 году только с 1 июля. В Нижегородской области разрешение возобновить работу они получили с 15 июля. Работающие прошлым летом детские лагеря получили гранты.