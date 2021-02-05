"Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде на новых площадках
Возобновляются рейсы из Нижнего Новгорода в Турцию и ОАЭ
В Нижегородской области могут построить полигон по изучению СО2
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
18 февраля 2021 17:20  [38] Второй павильон Нижегородской ярмарки планируется сдать весной 2021 года
18 февраля 2021 16:58  [92] Мест в нижегородских детских лагерях не хватит на всех желающих
18 февраля 2021 16:34  [79] Определен подрядчик по благоустройству общественных пространств в Дзержинске
18 февраля 2021 16:22  [86] "Школа грамотного потребителя" проводит в Нижегородской области мониторинг уборки снега
18 февраля 2021 16:16  [128] Три троллейбусных маршрута не работает на Автозаводе из-за потопа на пр.Ильича
18 февраля 2021 15:10  [206] Работы по благоустройству сквера на пл. Горького начнутся в марте
18 февраля 2021 14:18  [179] Вопрос об увеличении отпуска за ненормированный рабочий день обсудят в Госдуме
18 февраля 2021 14:13  [487] Нижегородец взыскал с больницы за смерть жены 400 тысяч рублей
18 февраля 2021 14:10  [131] Межрегиональный турнир по художественной гимнастике "Метелица – 2021" прошел в Кстове
18 февраля 2021 13:53  [159] Шумоглушители установили на котлах Сормовской ТЭЦ
Общество

Второй павильон Нижегородской ярмарки планируется сдать весной 2021 года

18 февраля 2021 17:20  [38] Общество
Проект здания

Проект здания

Фото: Бюро Горшунова ГОРА

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Второй павильон Нижегородской ярмарки планируется сдать весной 2021 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в пресс-службе ярмарки.

В настоящее время там продолжается монтаж инженерных сетей и внутренняя отделка. 

Первоначально планировалось, что новый павильон будет сдан осенью 2020 года. Однако, в связи со второй волной пандемии сроки его сдачи сдвинулись.

"Из-за обострившейся эпидемиологической ситуации и увеличения сроков поставок необходимых материалов сроки сдачи пришлось перенести. Кроме того, на объекте для выполнения требований Роспотребнадзора, соблюдения социальной дистанции и предотвращения распространения коронавирусной инфекции работает меньшее количество людей", - объяснили ранее причины отставания от плана в пресс-службе Нижегородской ярмарки.

Напомним, здание строится по концепции "Бюро Горшунова ГОРА" на месте бывшего котлована. Оно примыкает к первому выставочному павильону, построенному на ярмарке прошлой весной.

Павильон планируется одноэтажным, прямоугольной формы с закруглением в местах примыкания к существующему павильону. Концепция предполагает создание динамичного фасада с поворачивающимися вертикальными элементами, которые бы создавали иллюзию движения фасада при изменении точки обзора зрителя.

Он будет использоваться как многофункциональная площадка для проведения конгрессов, выставок, конференций и форумов.

Напомним также, что архитектурное бюро "Megabudka" представило итоговую концепцию благоустройства территории Нижегородской ярмарки в рамках программы #Среда800, которая предполагает в том числе развитие территории перед новыми павильонами.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нижегородская ярмарка Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
05 февраля 2021 15:05Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
Архив
лидерыинтернета
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph