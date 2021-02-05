Второй павильон Нижегородской ярмарки планируется сдать весной 2021 года Общество

Проект здания Фото: Бюро Горшунова ГОРА

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Второй павильон Нижегородской ярмарки планируется сдать весной 2021 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в пресс-службе ярмарки.

В настоящее время там продолжается монтаж инженерных сетей и внутренняя отделка.

Первоначально планировалось, что новый павильон будет сдан осенью 2020 года. Однако, в связи со второй волной пандемии сроки его сдачи сдвинулись.

"Из-за обострившейся эпидемиологической ситуации и увеличения сроков поставок необходимых материалов сроки сдачи пришлось перенести. Кроме того, на объекте для выполнения требований Роспотребнадзора, соблюдения социальной дистанции и предотвращения распространения коронавирусной инфекции работает меньшее количество людей", - объяснили ранее причины отставания от плана в пресс-службе Нижегородской ярмарки.

Напомним, здание строится по концепции "Бюро Горшунова ГОРА" на месте бывшего котлована. Оно примыкает к первому выставочному павильону, построенному на ярмарке прошлой весной.

Павильон планируется одноэтажным, прямоугольной формы с закруглением в местах примыкания к существующему павильону. Концепция предполагает создание динамичного фасада с поворачивающимися вертикальными элементами, которые бы создавали иллюзию движения фасада при изменении точки обзора зрителя.

Он будет использоваться как многофункциональная площадка для проведения конгрессов, выставок, конференций и форумов.

Напомним также, что архитектурное бюро "Megabudka" представило итоговую концепцию благоустройства территории Нижегородской ярмарки в рамках программы #Среда800, которая предполагает в том числе развитие территории перед новыми павильонами.