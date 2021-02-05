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Общество

Строительство допкамеры шлюза Нижегородской ГЭС позволит избежать экологических проблем, - правительство

19 февраля 2021 12:33  [50] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Строительство допкамеры шлюза Нижегородской ГЭС позволит избежать экологических проблем. Об этом агентству сообщили в правительстве Нижегородской области.

По словам собеседника агентства, позиция регионального кабинета министров относительно строительства гидроузла остается неизменной.

"Решение задачи обеспечения нормальных судоходных условий на реке Волге необходимо, но оно не должно оказывать негативного влияния на санитарно-эпидемиологическую и экологическую ситуацию в регионе, увеличивать зоны затопления и подтопления, наносить вред населению и окружающей среде", - отметили в правительстве.

"В этом вопросе крайне важна тщательная оценка последствий всех возможных решений. И мы благодарны правительству РФ за то, что принимает нашу позицию и учитывает замечания", - добавили в кабинете министров.

Напомним, что правительство Нижегородской области ранее предлагало заменить вариант строительства в Нижегородской области низконапорного гидроузла вариантом строительства третьей нитки шлюзов Городецкого гидроузла, который был предложен ВНИИ гидротехники им. Б.Е.Веденеева.

Собеседник отмети, что принципиальных возражений к предложенному в настоящее время варианту строительства дополнительной камеры шлюза в составе Городецких шлюзов правительство Нижегородской области не имеет.

"Предложенный сейчас вариант строительства дополнительной камеры шлюза также позволяет решить проблему судоходства и избежать рисков, связанных с реализацией варианта строительства Нижегородского низконапорного гидроузла", - резюмировали в правительстве региона.

Ранее сообщалось, что минтранс РФ рассматривает вариант строительства допкамеры шлюза вместо Низконапорного гидроузла.

Как отметил на заседании замминистра транспорта РФ Александр Пошивай, на уровне правительства уже принято решение о строительстве в Городце дополнительной камеры шлюза Нижегородской ГЭС для того, чтобы Нижегородский узел был наконец сделан. Вскоре будет оформлено протокольное решение.

Напомним, что ранее заказчик разорвал контракт на разработку проекта Нижегородского низконапорного гидроузла. Cтроительство низконапорного гидроузла в Нижегородской области было отложено, а деньги перенаправлены на дороги.

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Теги:
Водохранилище Река Строительство
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