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Общество

Протекающую крышу детской поликлиники в Сергаче планируется починить к маю

19 февраля 2021 16:08  [93] Общество

Фото: из соцсети Instagram, Давид Мелик-Гусейнов

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Протекающую крышу детской поликлиники в Сергаче планируется починить к маю. Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области, заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в соцсети Instagram.

Он рассказал, что медицинское учреждение сталкивается с этой проблемой ежегодно.

"Каждый год, когда начинает слегка таять снег или идет дождик, с потолка капает в заботливо расставленные ведра", - написал Давид Мелик-Гусейнов.

Министр отметил, что кровля здания последний раз ремонтировалась в 2016 году, но уже в 2017 году снова начала течь.

"Если честно, то зла не хватает, когда понимаешь, что кто-то взял деньги, а работу выполнил плохо", - заявил он.

В настоящее время в поликлинике работает специальная комиссия министерства здравоохранения региона. Прием детей временно перенесен в другое здание до решения проблемы.

"Уже понятно, что параллельно с этой работой надо срочно изыскивать средства для экстренного ремонта всего этого безобразия. Предварительно, крышу смогут починить до конца апреля. За очень короткий промежуток времени надо успеть пройти путь от сметы до работы", - написал министр.

Он пообещал держать ситуацию на контроле.

Давид Мелик-Гусейнов добавил, что поликлиника войдет в программу модернизации первичного звена здравоохранения.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область направит на эту программу 15,58 млрд рублей. 

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье Сергач
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