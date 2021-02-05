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Общество

Постоянный поворот направо теперь стал доступен на улице Коминтерна

19 февраля 2021 18:00  [162] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Постоянный поворот направо теперь стал доступен на улице Коминтерна в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения.

Теперь на светофоре, который расположен на перекрестке улицы Коминтерна и бульвара Юбилейный, установлена дополнительная секция, позволяющая транспорту, двигающемуся по улице Коминтерна со стороны Сормовского шоссе, при любом сигнале светофора повернуть направо на улицу Белозерскую.

Такой вариант организации движения поможет увеличить пропускную способность улицы Коминтерна и облегчит проезд перекрестка автомобилям, выезжающим со стороны бульвара Юбилейного, где сейчас значительно увеличился транспортный поток из-за перекрытия движения на ул. Культуры и Циолковского.

Напомним, что на Циолковского сейчас ведется масштабное строительство новой транспортной развязки - над железнодорожными и трамвайными путями будет построена четырехполосная эстакада с круговыми съездами размером около 850 м.

Во время строительства на ул.Циолковского ввели новую схему движения. С 4 февраля закрыли участки по улицам Циолковского (на участке дороги от ул. Культуры до ул. Мирошникова) и Культуры (на участке дороги от дома №113 до ул. Коперника).

Также изменилось движение общественного транспорта, и были перенесены остановки.

Установили три допсветофора: на перекрестке улиц Коммуны и Мирошникова, на пересечении Юбилейного бульвара и ул.Коперника, и на пересечениях улиц Федосеенко и Коммуны.
Узнать подробнее о новых схемах движения можно здесь.

Там, где теперь объезд, парковка запрещена. Объезд транспорта от участка закрытия предусмотрен с ул. Культуры на ул. Коперника с выездом на бульвар Юбилейный, далее, минуя ул. Циолковского, ул. Островского, движение осуществляется по ул. Коммуны с выездом на ул. Федосеенко. Подъезд к домам, попадающим в зону закрытия, будет осуществлен по местным проездам с ул. Коперника, ул. Коммуны и ул. Островского.

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Теги:
Сормовский район Транспорт
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