"Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде на новых площадках
Новая схема на Циолковского
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Возобновляются рейсы из Нижнего Новгорода в Турцию и ОАЭ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 19 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
20 февраля 2021 14:37  [42] "Теплоэнерго" дежурит в круглосуточном режиме из-за аномальных морозов в Нижнем Новгороде
20 февраля 2021 14:18  [73] Улицу затопило в Канавинском районе Нижнего Новгорода из-за прорыва трубы
20 февраля 2021 14:03  [76] Нижегородские градозащитники отстояли несколько расселенных исторических домов
20 февраля 2021 13:51  [82] Тренажер с дополненной реальностью разработан в Нижегородской области для сотрудников водоканала
20 февраля 2021 13:35  [134] Минтранс рассказал подробности о ремонте Борского моста в Нижнем Новгороде
20 февраля 2021 13:24  [107] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 15 районах Нижегородской области
20 февраля 2021 13:02  [100] Росприроднадзор устанавливает виновных в организации свалки в Ленинском районе Нижнего Новгорода
20 февраля 2021 13:00  [87] ЛУКОЙЛ поздравил кстовские общественные организации с Днем защитника Отечества
20 февраля 2021 12:52  [119] Фотография "Афганская девочка" стала экспонатом во флагманском офисе Открытие Private Banking
20 февраля 2021 12:40  [105] ЛУКОЙЛ поздравил ветеранов Великой Отечественной Войны в Кстове с Днем защитника Отечества
Общество

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 15 районах Нижегородской области

20 февраля 2021 13:24  [107] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 15 районах Нижегородской области. Об этом 20 февраля сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 93 383 человек, из которых 40 717 проживают в Нижнем Новгороде, а остальные 52 666 – за пределами областного центра.

По количеству заболевших в Нижнем Новгороде традиционно лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 10 159 жителей.

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (6 534 человека), Советский (5 661), Канавинский (4 222), Московский (4 111), Сормовский (3 890), Приокский (3 079) и Нижегородский (3 061).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (7 278 заболевших жителей), Бор (4 777), Павловский (2 601), Балахнинский (2 524), Городецкий (2 179), Выксунский (2 148) и Богородский (2 005) районы.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 11 февраля сообщил, что внес в указ о режиме повышенной готовности очередные изменения, касающиеся снижения ограничений, действующих на территории региона из-за распространения коронавируса.

Теперь максимальное число зрителей театров и кинотеатров составляет не 40%, как ранее, а 60%. С некоторыми ограничениями, но все же разрешается конгрессно-выставочная деятельность, работа аттракционов, аквапарков, детских развлекательных центров, открываются фудкорты в торговых центрах города и области. Рестораны и кафе теперь работают и в ночное время, а именно - до 03:00. Работающие пенсионеры-нижегородцы могут продлить себе больничный до конца февраля.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Инфекция Коронавирус Медицина и здоровье
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
05 февраля 2021 15:05Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
Архив
лидерыинтернета
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph