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Происшествия

СУ СК начал проверку из-за ДТП с погибшими на пр.Гагарина в Нижнем Новгороде

20 февраля 2021 15:47  [94] Происшествия

Фото: с сайта СУ СК России по НО

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Следственное управление следственного комитета России по Нижегородской области начало проверку из-за ДТП с погибшими на пр.Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом для проверки стала информация в СМИ, что причиной трагедии мог стать, в том числе и неубранный снег на проезжей части.

"Именно неочищенное дорожное покрытие могло привести к неуправляемому заносу транспортного средства из-за низкого сцепления и колейности, которая дестабилизирует машину", - отмечают в СУ СК России по региону.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. 

Напомним, 20 февраля рано утром в Нижнем Новгороде произошла авария с участием двух автомашин. Водитель иномарки Renault не справился с управлением. В результате он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Hyundai. Данная авария унесла жизнь двух пассажиров автомобилей. Позднее стало известно, что в результате ДТП пострадали еще четыре человека.

Ранее сообщалось, что прокуратура проводит проверку по факту данного ДТП.

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Теги:
ДТП Следственное управление
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