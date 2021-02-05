Обновленный "Бурлеск": Нижегородский цирк возобновляет свою работу

Групповая трансформация Фаберже
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Нижегородский цирк после почти годового перерыва возобновляет свою работу 27 февраля 2021 года. Каждые выходные на протяжении двух месяцев артисты "Королевского цирка" Гии Эрадзе будут давать представления для жителей и гостей города. Об этом рассказал журналистам сам художественный руководитель и главный режиссер продюсерского центра, заслуженный артист России Гия Эрадзе.
Артисты "Российской государственной цирковой компании" приехали в Нижний Новгород с шоу "Бурлеск" в марте 2020 года. Нижний Новгород тогда стал первым городом после Москвы, в котором было представлено новое шоу. Для транспортировки всего необходимого потребовалось 18 автофур. Однако нижегородцы смогли увидеть только два представления, когда были введены ограничения из-за пандемии коронавируса.
"Пандемия остановила абсолютно все, но в течение года здесь на этой планете – в Нижегородском цирке (а он является постановочным: здесь два манежа — репетиционный и основной) не останавливались репетиции. Цирк жил своей внутренней жизнью", - отметил Гия Эрадзе
Сейчас гастроли шоу начинаются вновь. Как рассказал Гия Эрадзе, все это время артисты и животные не переставали готовиться, поэтому зрителей ждет много нового. В программу были включены новые трюки, изменены элементы спектакля и даже появился новый персонаж.
В шоу есть, так называемый "белый блок", посвященный теме добра, любви и красоты. В нем зритель видит девушку-лебедя в окружении воздушных гимнастов. Теперь в нем появился антагонист - черный ангел. Артист присоединился к коллективу во время пандемии.
В представлении задействовано большое количество экзотических животных: пятнистые пони, лошади, далматинцы, ламы, зебры, обезьяны, носухи, страусы, кенгуру, лемуры, медведи. Все они во время пандемии также оставались в Нижегородском цирке.
"Животные были обеспечены кормами, всеми ветеринарными препаратами. Ежедневно здесь на манеже цирка проходили репетиции с этими животными. Они ничего не забыли, а наоборот соскучились по зрителю. Я уверен, что они с удовольствием выйдут на манеж и отработают премьеру, как это сделают все артисты коллектива", - сказал Гия Эрадзе.
Отметим, что шоу "Бурлеск" является синтезом цирка и эстрады. Каждый цирковой номер поставлен как мини-спектакль. При этом каждый блок артисты меняют костюм, созданный по индивидуальным чертежам.
Наиболее масштабным является номер "Групповая трансформация "Фаберже", в основе которого лежит тема известных ювелирных украшений, ставших символом роскоши и эмблемой богатства императорского дома. Только в этом номере происходит 12 смен костюмов.
Добавим, что билеты на шоу продаются с учетом 60% рассадки, то есть через два посадочных места.
СПРАВКА:
Шоу "Бурлеск" было презентовано на манеже Московского цирка Никулина на Цветном бульваре. Оно признано победителем 43 Международного циркового фестиваля в Монте-Карло, где артисты завоевали главную цирковую награду мира – "Золотого клоуна".
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