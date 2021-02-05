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Общество

Обновленный "Бурлеск": Нижегородский цирк возобновляет свою работу

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Групповая трансформация Фаберже

Групповая трансформация Фаберже

Фото: Шоу Гии Эрадзе "Бурлеск"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский цирк после почти годового перерыва возобновляет свою работу 27 февраля 2021 года. Каждые выходные на протяжении двух месяцев артисты "Королевского цирка" Гии Эрадзе будут давать представления для жителей и гостей города. Об этом рассказал журналистам сам художественный руководитель и главный режиссер продюсерского центра, заслуженный артист России Гия Эрадзе.

Артисты "Российской государственной цирковой компании" приехали в Нижний Новгород с шоу "Бурлеск" в марте 2020 года. Нижний Новгород тогда стал первым городом после Москвы, в котором было представлено новое шоу. Для транспортировки всего необходимого потребовалось 18 автофур. Однако нижегородцы смогли увидеть только два представления, когда были введены ограничения из-за пандемии коронавируса.

"Пандемия остановила абсолютно все, но в течение года здесь на этой планете – в Нижегородском цирке (а он является постановочным: здесь два манежа — репетиционный и основной) не останавливались репетиции. Цирк жил своей внутренней жизнью", - отметил Гия Эрадзе

Сейчас гастроли шоу начинаются вновь. Как рассказал Гия Эрадзе, все это время артисты и животные не переставали готовиться, поэтому зрителей ждет много нового. В программу были включены новые трюки, изменены элементы спектакля и даже появился новый персонаж.

В шоу есть, так называемый  "белый блок", посвященный теме добра, любви и красоты. В нем зритель видит девушку-лебедя в окружении воздушных гимнастов. Теперь в нем появился антагонист - черный ангел. Артист присоединился к коллективу во время пандемии.

В представлении задействовано большое количество экзотических животных: пятнистые пони, лошади, далматинцы, ламы, зебры, обезьяны, носухи, страусы, кенгуру, лемуры, медведи. Все они во время пандемии также оставались в Нижегородском цирке.

"Животные были обеспечены кормами, всеми ветеринарными препаратами. Ежедневно здесь на манеже цирка проходили репетиции с этими животными. Они ничего не забыли, а наоборот соскучились по зрителю. Я уверен, что они с удовольствием выйдут на манеж и отработают премьеру, как это сделают все артисты коллектива", - сказал Гия Эрадзе.

Отметим, что шоу "Бурлеск" является синтезом цирка и эстрады. Каждый цирковой номер поставлен как мини-спектакль. При этом каждый блок артисты меняют костюм, созданный по индивидуальным чертежам.

Наиболее масштабным является номер "Групповая трансформация "Фаберже", в основе которого лежит тема известных ювелирных украшений, ставших символом роскоши и эмблемой богатства императорского дома. Только в этом номере происходит 12 смен костюмов.

Добавим, что билеты на шоу продаются с учетом 60% рассадки, то есть через два посадочных места.

СПРАВКА:

Шоу "Бурлеск" было презентовано на манеже Московского цирка Никулина на Цветном бульваре. Оно признано победителем 43 Международного циркового фестиваля в Монте-Карло, где артисты завоевали главную цирковую награду мира – "Золотого клоуна".

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Теги:
Животные Цирк
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