Глеб Никитин поручил главе Нижнего Новгорода оказать помощь пострадавшим при взрыве газа Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил главе Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву оказать помощь пострадавшим при взрыве газа на Мещерском бульваре. Об этом заявил глава региона.

Мэр города Юрий Шалабаев в свою очередь отметил, что будет оказана как квалифицированная медицинская помощь, так и материальная.

"Мы окажем помощь людям, чьему здоровью причинен вред, а также тем, кто пострадал материально. Выделим средства в случае необходимости на первоначальное размещение жителей в ближайших гостиничных комплексах до момента, когда им можно будет вернуться в свои квартиры", - сказал Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, что утром 26 февраля в пристрое жилого дома на Мещерском бульваре прогремел взрыв. Под завалами могут оставаться еще две женщины.

По данному факту СК уже возбудил уголовное дело.