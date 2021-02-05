Глеб Никитин поручил главе Нижнего Новгорода оказать помощь пострадавшим при взрыве газа

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил главе Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву оказать помощь пострадавшим при взрыве газа на Мещерском бульваре. Об этом заявил глава региона.
Мэр города Юрий Шалабаев в свою очередь отметил, что будет оказана как квалифицированная медицинская помощь, так и материальная.
"Мы окажем помощь людям, чьему здоровью причинен вред, а также тем, кто пострадал материально. Выделим средства в случае необходимости на первоначальное размещение жителей в ближайших гостиничных комплексах до момента, когда им можно будет вернуться в свои квартиры", - сказал Юрий Шалабаев.
Ранее сообщалось, что утром 26 февраля в пристрое жилого дома на Мещерском бульваре прогремел взрыв. Под завалами могут оставаться еще две женщины.
По данному факту СК уже возбудил уголовное дело.
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