СК возбудил уголовное дело по факту взрыва газа на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Следственное управление Следственного комитета России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по факту взрыва газа на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сегодня в 9:13 в пристрое к двенадцатиэтажному дому №3/2 произошел взрыв бытового газа. В результате двухэтажный пристрой, где находился суши-бар, обрушился. При этом пострадал 41-летний мужчина. Спасатели также полагают, что под завалами находятся еще два человека.

Уголовное дело возбуждено по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Сообщается, что в настоящее время на месте происшествия работают опытные следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления. Спасатели продолжают проводить разборы конструкций и ликвидацию очагов возгорания. По окончании их работы следователи СК приступят к детальному осмотру места

Ранее сообщалось, что из-за взрыва газа в многоэтажке выбило окна, а также были повреждены припаркованные рядом с домом автомобили. Нарушена контактная сеть троллейбусов. Из здания в целях безопасности эвакуировано 68 человек.

Напомним, что на месте происшествия находятся замгубернатора Дмитрий Краснов и замглавы города Дмитрий Сивохин. Они проведут заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.