Эксперты рассказали о состоянии дома на Мещере, где сегодня взорвался газ Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Эксперты рассказали о состоянии многоквартирного дома на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде, где 26 февраля взорвался газ. Мнение экспертов приводит пресс-служба городской администрации.

Напомним, что взрыв газа произошел сегодня утром в доме № 3/2. По информации Госинспекции труда, бытовой газ взорвался на территории цокольного этажа этого дома, где расположен суши-бар "Самурай". Помещение суши-бара разрушилось, в жилом доме выбило окна, также были повреждены припаркованные рядом автомобили. Жильцов дома (68 человек, в том числе 6 детей) пришлось эвакуировать. Напомним, по сообщению регионального МЧС, всего из здания эвакуировано 68 человек, в том числе 6 детей.

По предварительным выводам экспертов, несущие конструкции дома не пострадали. В доме есть вода и отопление, а электричество не подключат до следующего заседания штаба, созданного после произошедшего.

Сейчас на месте происшествия по-прежнему работают сотрудники ГУ МСЧ России по Нижегородской области, а также сотрудники службы газа. Сегодня весь тепловой контур дома планируется закрыть.

В настоящее время в свои квартиры могут вернуться жители пяти из шести подъездов пострадавшего дома. Речь идет о жильцах 1 и 3 корпусов, а также 2-го подъезда 2 корпуса. Жителям первого подъезда 2 корпуса дома номер 3 на Мещерском бульваре, если им негде переночевать, будут предоставлены места в гостинице "Marins Park Hotel" с трехразовым питанием.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил главе Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву оказать необходимую помощь пострадавшим дома на Мещерском бульваре.

"Мы окажем помощь людям, чьему здоровью причинен вред, а также тем, кто пострадал материально. Выделим средства в случае необходимости на первоначальное размещение жителей в ближайших гостиничных комплексах до момента, когда им можно будет вернуться в свои квартиры", - сказал Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, что от взрыва газа пострадали трое человек.

Наибольшие травмы получила молодая женщина, которую извлекли из-под завалов. Врачи подозревают у нее термоингаляционную травму. У женщины 35% ожогов тела, резаная рана и ушибы головы. Еще два человека также изначально были доставлены в больницу, но после оказания первой медицинской помощи их отправили домой на амбулаторное наблюдение.