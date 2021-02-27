В Нижегородской области могут построить полигон по изучению СО2
Возобновляются рейсы из Нижнего Новгорода в Турцию и ОАЭ
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 26 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
28 февраля 2021 11:36  [65] Оперативный штаб опубликовал данные о новых заразившихся COVID-19 нижегородцах
27 февраля 2021 18:00  [375] Режим ЧС из-за взрыва газа на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде отменен
27 февраля 2021 17:00  [339] Международный фестиваль подледного лова "Чкаловская рыбалка – 2021" состоялся в Нижегородской области
27 февраля 2021 16:01  [1297] Строительство "Школы 800" в Верхних Печерах Нижнего Новгорода завершится к июлю
27 февраля 2021 15:20  [240] Более 80 единиц техники чистят снег на федеральных трассах Нижегородской области
27 февраля 2021 14:13  [290] День памяти Бориса Немцова
27 февраля 2021 14:03  [923] Память Бориса Немцова почтили в Нижнем Новгороде
27 февраля 2021 14:00  [443] Депутат Госдумы Наталья Назарова оказала финансовую помощь Вознесенской ЦРБ
27 февраля 2021 13:09  [222] Власти Нижнего Новгорода планируют снять режим ЧС из-за взрыва газа на Мещерском бульваре сегодня
27 февраля 2021 12:41  [255] "Представители Нижегородской области всегда проявляли огромное мужество при решении боевых задач", - Глеб Никитин
Общество

Оперативный штаб опубликовал данные о новых заразившихся COVID-19 нижегородцах

28 февраля 2021 11:36  [65] Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 387 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 28 февраля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 395 новых случаев COVID-19.

По данным на 28 февраля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 96 569 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 269 (вчера - 5 335).

При этом 88 840 жителей Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже выздоровели. За последние сутки из больниц выписано еще 437 человек, а 16 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 2 460.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 11 февраля сообщил, что внес в указ о режиме повышенной готовности очередные изменения, касающиеся снижения ограничений, действующих на территории региона из-за распространения коронавируса.

Теперь увеличено максимальное число зрителей театров и кинотеатров; с некоторыми ограничениями, но все же разрешается конгрессно-выставочная деятельность, работа аттракционов, аквапарков, детских развлекательных центров, открываются фудкорты в торговых центрах города и области. Рестораны и кафе теперь работают и в ночное время, а именно - до 03:00. Работающие пенсионеры-нижегородцы могут продлить себе больничный до конца февраля.

Кроме того, с 25 февраля ##562407##снят запрет, который действовал для детей, не достигших 16 летнего возраста. Им не разрешалось посещать ТЦ без сопровождения взрослых с 5 ноября 2020 года. Теперь, когда ситуация с заболеваемостью в регионе постепенно стабилизируется, данный запрет перестал действовать.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Инфекция Коронавирус Медицина и здоровье
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
День памяти Бориса Немцова
27 февраля 2021 14:13День памяти Бориса Немцова

Юлия Горшкова

Архив
Спектакль «Остановка»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph