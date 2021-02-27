Оперативный штаб опубликовал данные о новых заразившихся COVID-19 нижегородцах Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 387 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 28 февраля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 395 новых случаев COVID-19.

По данным на 28 февраля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 96 569 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 269 (вчера - 5 335).

При этом 88 840 жителей Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже выздоровели. За последние сутки из больниц выписано еще 437 человек, а 16 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 2 460.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 11 февраля сообщил, что внес в указ о режиме повышенной готовности очередные изменения, касающиеся снижения ограничений, действующих на территории региона из-за распространения коронавируса.

Теперь увеличено максимальное число зрителей театров и кинотеатров; с некоторыми ограничениями, но все же разрешается конгрессно-выставочная деятельность, работа аттракционов, аквапарков, детских развлекательных центров, открываются фудкорты в торговых центрах города и области. Рестораны и кафе теперь работают и в ночное время, а именно - до 03:00. Работающие пенсионеры-нижегородцы могут продлить себе больничный до конца февраля.

Кроме того, с 25 февраля ##562407##снят запрет, который действовал для детей, не достигших 16 летнего возраста. Им не разрешалось посещать ТЦ без сопровождения взрослых с 5 ноября 2020 года. Теперь, когда ситуация с заболеваемостью в регионе постепенно стабилизируется, данный запрет перестал действовать.