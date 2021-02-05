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Стали известны новые данные о заболевших коронавирусом нижегородцах

27 февраля 2021 12:16  [29] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Еще 395 новых случая заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 27 февраля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 392 новых случаев.

По данным на 27 февраля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 96 182 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 335 (вчера - 5 396).

При этом 88 403 жителей Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже выздоровели. За последние сутки из больниц выписано еще 442 человека, а 14 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 2 444.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 11 февраля сообщил, что внес в указ о режиме повышенной готовности очередные изменения, касающиеся снижения ограничений, действующих на территории региона из-за распространения коронавируса.

Теперь максимальное число зрителей театров и кинотеатров составляет не 40%, как ранее, а 60%. С некоторыми ограничениями, но все же разрешается конгрессно-выставочная деятельность, работа аттракционов, аквапарков, детских развлекательных центров, открываются фудкорты в торговых центрах города и области. Рестораны и кафе теперь работают и в ночное время, а именно - до 03:00. Работающие пенсионеры-нижегородцы могут продлить себе больничный до 14 марта.

Кроме того, с 25 февраля снят запрет, который действовал для детей, не достигших 16 летнего возраста. Им не разрешалось посещать ТЦ без сопровождения взрослых с 5 ноября 2020 года. Теперь, когда ситуация с заболеваемостью в регионе постепенно стабилизируется, данный запрет перестал действовать.

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Теги:
Здравоохранение Коронавирус Медицина и здоровье
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