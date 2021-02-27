Объявлен аукцион на строительство Южного обхода Арзамаса Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Объявлен аукцион на строительство автомобильной дороги Южный обход города Арзамас в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно размещенной информации, аукцион назначен на 24 марта.

Закупку проводит ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог". Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3,308 млрд рублей.

Как сказано в техническом задании, протяженность автомобильной дороги составит 9,4 км. Ширина полосы движения - 3,5 метров. На протяжении дороги будет 4 моста и путепровода, а также одна развязка и два пересечения по типу "кольцо" .

Работы должны быть выполнены с даты заключения контракта по 25 мая 2023 года.

Ранее сообщалось, что земельный совет одобрил участок для строительства Южного обхода Арзамаса.

Отметим, что строительство магистрали является очередным этапом в развитии паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров". Сейчас для него одна дорога уже построена. Это Юго-восточный обход центральной части села Дивеево. О начале строительства Северо-восточного обхода Дивеева сообщалось 8 июня 2020 года.