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Экономика

Земельный совет одобрил участок для строительства Южного обхода Арзамаса

12 августа 2020 17:54  [63] Экономика

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил заявку ГКУ НО "ГУАД" на выделение участка под строительство Южного обхода Арзамаса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона по итогам заседания земельного совета 12 августа 2020 года.

Речь идет об участке общей площадью 845, 3 тысячи кв. м. Протяженность автомобильной дороги составит 10,6 км.

Объем инвестиций в проект - 3,3 млрд рублей.

Старт строительства запланирован на конец 2020 года, предполагаемый срок окончания работ — 2023 год.

Напомним, что в июне 2020 года проект строительства автомобильной дороги "Южный обход города Арзамаса в Нижегородской области" получил положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России". 

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ранее отмечал, что строительство южного обхода позволит вывести поток транзитного транспорта за пределы Арзамаса, что в свою очередь приведет к снижению нагрузки на дорожную сеть города.

Отметим, что строительство магистрали является очередным этапом в развитии паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров". Сейчас для него одна дорога уже построена. Это Юго-восточный обход центральной части села Дивеево. О начале строительства Северо-восточного обхода Дивеева сообщалось 8 июня этого года.

На развитие паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" выделяется около 14,3 млрд рублей. Это средства как федерального, так и регионального бюджетов. Проект предусматривает строительство дорог и транспортной инфраструктуры, реставрацию соборов, благоустройство территорий, возведение центров культурного развития.

Добавим, что всего на заседании Совета по земельным и имущественным отношениям была одобрена 21 заявка на выделение земельных участков для реализации инвестпроектов.

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