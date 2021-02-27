Обнародовано число заболевших коронавирусом нижегородцев на 4 марта

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Еще 385 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 4 марта. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Вчера было выявлено 388 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 4 марта составляет 0.00 (вчера - 0.99).
По данным на 4 марта в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 98 111 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 4 950 (вчера - 5 103).
В настоящее время около 3,5 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Примерно 2,4 тысячи человек лечится в больницах.
При этом уже 90 654 нижегородца, у которых был COVID-19, уже выздоровели. За последние сутки из больниц выписаны еще 528 человек, а 10 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 2 507.
С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 305 303 человека, в том числе за последние сутки протестировано 5 259 жителей. В среднем за неделю охват тестированием составил 153 теста на 100 тысяч населения.
Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 11 февраля сообщил, что внес в указ о режиме повышенной готовности очередные изменения, касающиеся снижения ограничений, действующих на территории региона из-за распространения коронавируса.
Теперь увеличено максимальное число зрителей театров и кинотеатров; с некоторыми ограничениями, но все же разрешается конгрессно-выставочная деятельность, работа аттракционов, аквапарков, детских развлекательных центров, открываются фудкорты в торговых центрах города и области. Рестораны и кафе теперь работают и в ночное время, а именно - до 03:00. Работающие пенсионеры-нижегородцы могут продлить себе больничный до 14 марта.
Кроме того, с 25 февраля снят запрет, который действовал для детей, не достигших 16 летнего возраста. Им не разрешалось посещать ТЦ без сопровождения взрослых с 5 ноября 2020 года. Теперь, когда ситуация с заболеваемостью в регионе постепенно стабилизируется, данный запрет перестал действовать.
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