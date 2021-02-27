ЖК на месте гостиницы "Россия" в Нижнем Новгороде сдадут в эксплуатацию в 2022 году Бизнес

Фото: ООО "Сервис-Отель"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Жилой комплекс "Георгиевский", который возводится на месте бывшей гостиницы "Россия" на Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде, сдадут в эксплуатацию во втором квартале 2022 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказала директор ООО "Сервис-отель" (компания-собственник здания) Вера Терещенкова.

По ее словам, строительно-монтажные работы идут в графике. В настоящее время начался монтаж каркасно-монолитных конструкций.

Здание сохранит внешний облик бывшей гостиницы, будут сохранены элементы декора. При этом оно будет перепрофилировано. Согласно информации застройщика, это будет жилой комплекс с подземным паркингом, общественным пространством, в том числе выставочно-музейным комплексом на первом этаже, видовой площадкой с доступом посетителей, рестораном. Общая площадь жилых помещений составит 10 тысяч кв. м.

Напомним, демонтаж здания начался весной 2020 года. Исследования показали, что здание гостиницы сохранить полностью не удастся, собственнику придется заменить основные конструкции, которые находятся в аварийном состоянии.

Напомним также, что здание гостиницы с 2006 года является собственностью ООО "Сервис-Отель". В связи невозможностью приведения здания в соответствие с санитарными и противопожарными требованиями (заключение ГУ МЧС) с 1 января 2008 работа гостиницы была приостановлена и произведена консервация здания.

"Сервис-Отель" принял решение перепрофилировать здание в многофункциональный центр, однако управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (УГООКН НО) установило запрет на эти действия, поскольку здание является объектом культурного наследия. В результате ряда судебных споров, суд встал на сторону "Сервис-Отеля" и разрешил компании переоборудовать данный ОКН.