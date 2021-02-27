Более тысячи инициатив предложили нижегородцы в рамках проекта "Команда 800" Общество

Фото: https://nizhny800.ru/

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более тысячи инициатив предложили нижегородцы в рамках проекта "Команда 800". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, за два года - с марта 2019-го по март 2021 года - на сайте было подано 1078 предложений от жителей в рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.

"Одна из задач 800-летия Нижнего Новгорода - вовлечение горожан в организацию праздника. Благодаря проекту каждый желающий мог предложить свою инициативу или поддержать инициативы других нижегородцев по улучшению городского пространства, организации юбилейных торжеств, созданию медиапроектов или цифровых продуктов, а также проекты просветительской направленности", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, в рамках проекта "Команда 800" предложить свою инициативу можно было по одному из 5 направлений: просвещение, цифровые технологии, медиапроекты и кино, событийная программа и туризм.

Большая часть инициатив (около 80% всех заявок) связана с событийной программой, просвещением и туризмом. Все предложения, поданные до 1 марта, будут рассмотрены на экспертных комиссиях и, в случае поддержки "Экспертами 800" на рабочих группах, реализованы к 800-летию Нижнего Новгорода.

Проектом "Команда 800" уже было поддержано 40 проектов (30 из них находятся в активной фазе реализации).

Среди них:

фестиваль восстановления исторической среды "Том Сойер фест",

фестиваль уличного искусства "Место",

серия видеороликов "Нижний с Перцем",

фестиваль фритуров,

запуск мультимедиа-арт-пространства ЦЕХ*,

анимационный проект "Пластилиновый Нижний",

художественное исследование "Соцгород.Пробелы",

издательский проект "Восемь столетий нижегородской истории" и другие.

Кроме того, были поддержаны 4 идеи: выпуск памятной медали к 800-летию города Нижнего Новгорода, съемки фильма "800 лет за 800 секунд", установка памятника святому благоверному князю Александру Невскому и медиапроект Кирилла Набутова "Нижний Новгород 800".