Нижегородцам предложат проголосовать за 133 территории для благоустройства в 2022 году Общество

Нижегородцам предложат проголосовать за 133 общественных пространства, которые необходимо выбрать для благоустройства по проекту "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Голосование начнется 26 апреля. Приглашаю жителей Нижегородской области, которым не все равно, как выглядят их районы, города и поселки, принять активное участие в рейтинговом голосовании. Голосование завершится 30 мая. Общественные пространства-победители будут благоустроены в 2022 году", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Так как федеральная платформа для голосования разработана на базе нижегородского портала "Голос За", для удобства жителей Нижегородской области было принято решение интегрировать областную платформу в федеральный проект.

То есть нижегородцы смогут проголосовать за объекты, которые благоустроят в 2022 году, и на сайте golosza.ru, и на федеральной платформе za.gorodsreda.ru (при выборе Нижегородской области среди регионов России будет осуществлен переход на golosza.ru). Проголосовать за общественное пространство можно будет, в частности, через свою учетную запись на портале "Госуслуги".

Кроме того, уже весной начнется благоустройство пространств, которые были выбраны в ходе голосования в 2020 году.

Как сообщал Глеб Никитин, в этом году, благодаря увеличению финансирования из регионального и местных бюджетов, на реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды" в Нижегородской области будет направлено около 1,5 млрд рублей. Эти средства позволят обновить не менее 118 общественных пространств и 114 дворовых территорий, выбранных жителями в минувшем году.

Национальный проект "Жилье и городская среда" утвержден в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Он включает в себя пять федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Благоустройство", "Расселение аварийных домов" и "Чистая вода".