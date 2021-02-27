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Политика

Главе нижегородского Роспотребнадзора Наталии Кучеренко присвоен Орден Пирогова

06 марта 2021 19:16  [94] Политика
Фото: Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

Фото: Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов

Руководителю управления управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области Наталии Кучеренко присвоен Орден Пирогова. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Губернатор Глеб Никитин поздравил руководителя областного Роспотребнадзора с наградой.

В частности, глава региона напомнил, что ровно год назад, 6 марта 2020 года, было объявлено о первом случае коронавируса в Нижегородской области.

"За прошедшие месяцы мы проделали огромную совместную работу. Прекрасно помню, как весной 2020 года мы в круглосуточном режиме взаимодействовали с руководством регионального Роспотребнадзора. Профессионализм санитарных врачей позволил значительно смягчить удар пандемии. Мне хочется еще раз поблагодарить Наталию Сергеевну и ее коллег за это. Еще немало предстоит сделать, но самое сложное позади", - сказад Глеб Никитин.

При этом он отметил, что данным указом Владимир Путин в очередной раз подтвердил важность и значимость Роспотребнадзора. Губернатор выразил уверенность, что ведомство будет и дальше развиваться, наращивая компетенции.

Напомним, накануне, 5 марта, Наталия Кучеренко провела пресс-конференцию, на которой, среди прочего, предположила, что масочный режим в Нижегородской области может быть смягчён уже этой весной. Спад заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе ведомство прогнозирует до осени.

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Теги:
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