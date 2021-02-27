Отмена масочного режима в Нижегородской области прогнозируется весной Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области прогнозирует весной отмену масочного режима на территории региона. Об этом рассказала руководитель управления Наталия Кучеренко в ходе пресс-конференции 5 марта 2021 года.

Она подчеркнула, что правило обязательного ношения маски не отменится, но приобретет рекомендательный характер.

"Масочный режим – это теперь наша жизнь, наша гигиена, одна из мер дистанцирования, которая реально работает. Мне хочется, чтобы каждый из нас понимал, что это должно стать нормой, как помыть руки. Скорее всего она получит рекомендательный характер этой весной, но отменена не будет", - сказала Наталия Кучеренко.

Ранее она констатировала спад заболеваемости коронавирусом весной. По ее словам, Роспотребнадзор не ожидает подъема уровня заболеваемости коронавирусом в регионе до осени этого года.

Напомним, масочный режим был введен в Нижегородской области в начале мая 2020 года. Однако в летние месяцы, когда ситуация с коронавирусом начала стабилизироваться, контроль над режимом был ослаблен. Осенью прошлого года эпидемия вновь начала набирать обороты, в связи с чем с 20 октября использование маски в общественных местах стало для нижегородцев обязательным.