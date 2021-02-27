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Общество

Стало известно число нижегородцев с подтвержденным на 11 марта COVID-19

11 марта 2021 12:21  [226] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 376 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 11 марта. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было зарегистрировано 378 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции 11 марта, как и днем ранее, составляет 0.98.

По данным на 11 марта в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 100 773 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 4 471 (вчера - 4 532).

В настоящее время около 3,1 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Примерно 2,5 тысячи человек лечится в больницах, пять человек находится в обсерваторах.

При этом 93 704 жителя Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже выздоровели. За последние сутки из больниц выписано еще 422 человека, а 15 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 2 598.

С начала пандемии тесты на коранавирус в Нижегородской области сдали 2 333 299 человек, в том числе за последние сутки протестировано 3 992 жителя. В среднем за неделю охват тестированием составил 138,1 теста на 100 тысяч населения.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта внес в указ "О режиме повышенной готовности" изменения, которые направлены на частичное снятие действующих ограничений по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры - там возобновляется работа гардеробов и сферы общепита, где увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов. Работающие пенсионеры-нижегородцы вновь могут продлить больничный, на этот раз до 28 марта 2021 года.

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Теги:
Здоровье Инфекция Коронавирус
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