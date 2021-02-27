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Общество

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 16 районах Нижегородской области

11 марта 2021 13:46  [128] Общество
Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 16 районах Нижегородской области

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 16 районах Нижегородской области

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 16 районах Нижегородской области. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 100 773 человек, из которых 44 338 проживают в Нижнем Новгороде, а остальные 56 435 – за пределами областного центра.

По количеству заболевших в Нижнем Новгороде традиционно лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 10 976 жителей.

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (6 944 человека), Советский (6 175), Московский (4 728), Канавинский (4 555), Сормовский (4 225), Приокский (3 422) и Нижегородский (3 313).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (7 905 заболевших жителей), Бор (5 076), Павловский (2 764), Балахнинский (2 664), Выксунский (2 488), Городецкий (2 239), Богородский (2 184).

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта внес в указ "О режиме повышенной готовности" изменения, которые направлены на частичное снятие действующих ограничений по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры - там возобновляется работа гардеробов и сферы общепита, где увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов. Работающие пенсионеры-нижегородцы вновь могут продлить больничный, на этот раз до 28 марта 2021 года.

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Теги:
Здоровье Инфекция Коронавирус
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