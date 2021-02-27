Нижегородское правительство выражает соболезнования в связи с кончиной экс-министра экологии Юрия Грошева Общество

Правительство Нижегородской области выражает глубокие соболезнования в связи с кончиной экс-министра экологии Юрия Геннадьевича Грошева.

В 2013-2014 гг. он руководил министерством инвестиций Нижегородской области, в 2014-2017 гг. работал министром экологии и природных ресурсов региона.

"Коллегам Юрий Геннадьевич запомнился как компетентный и талантливый организатор, умный и разносторонний человек", - говорится в сообщении правительства.

Напомним, что Юрий Грошев скоропостижно ушел из жизни 10 марта от болезни сердца.

Церемония прощания и отпевание Юрия Грошева состоятся 12 марта в 12:00 в Храме преподобного Антония Великого (Дзержинск, ул. Советская, д. 2, корпус 1). Он будет похоронен на городском кладбище Дзержинска.