Прямые рейсы в Стамбул открываются из Нижнего Новгорода
Греция с 14 мая открывает границы для российских туристов
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Способную защитить от COVID на 17 лет вакцину разрабатывают в РФ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 15 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Последние новости рубрики Общество
13 марта 2021 12:09  [44] Обнародовано число заболевших коронавирусом нижегородцев на 13 марта
13 марта 2021 09:55  [186] Введенный в Нижнем Новгороде из-за снегопадов режим ЧС отменят 15 марта
12 марта 2021 19:30  [229] Нижний сегодня: главные события дня
12 марта 2021 18:39  [184] Агентство по сохранению ОКН создано в Нижегородской области
12 марта 2021 18:15  [176] "Детям нужно объяснять важность почтительного отношения к объектам памяти", - Дмитрий Сватковский
12 марта 2021 17:55  [222] Горадминистрация рассказала о вывозе снега с территорий Ленинского и Московского районов
12 марта 2021 17:18  [198] Нижегородских чиновников научат общаться с жителями в интернете
12 марта 2021 16:46  [233] Единую платформу для обращений жителей запустили в Нижнем Новгороде
12 марта 2021 16:23  [306] Стали известны сроки весенних каникул в школах Нижнего Новгорода
12 марта 2021 16:22  [552] "Подписанное соглашение на закупку новой техники позволит избежать проблем с уборкой снега", - Вадим Булавинов
Общество

Обнародовано число заболевших коронавирусом нижегородцев на 13 марта

13 марта 2021 12:09  [44] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 367 новых случая заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 13 марта. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 375 новых случаев COVID-19. 

На сегодняшний день в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 101 515 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 4 346 (вчера - 4 411).

При этом уже 94 543 нижегородцев, у которых был COVID-19, выздоровели. За последние сутки из больниц выписаны еще 419 человек. 13 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 2 626.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта внес в указ "О режиме повышенной готовности" изменения, которые направлены на частичное снятие действующих ограничений по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры - там возобновляется работа гардеробов и сферы общепита, увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов. Работающие пенсионеры-нижегородцы вновь могут продлить больничный, на этот раз до 28 марта 2021 года.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Коронавирус
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
День памяти Бориса Немцова
27 февраля 2021 14:13День памяти Бориса Немцова

Юлия Горшкова

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph