Обнародовано число заболевших коронавирусом нижегородцев на 13 марта Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 367 новых случая заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 13 марта. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 375 новых случаев COVID-19.

На сегодняшний день в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 101 515 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 4 346 (вчера - 4 411).

При этом уже 94 543 нижегородцев, у которых был COVID-19, выздоровели. За последние сутки из больниц выписаны еще 419 человек. 13 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 2 626.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта внес в указ "О режиме повышенной готовности" изменения, которые направлены на частичное снятие действующих ограничений по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры - там возобновляется работа гардеробов и сферы общепита, увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов. Работающие пенсионеры-нижегородцы вновь могут продлить больничный, на этот раз до 28 марта 2021 года.