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Спорт

Лыжный марафон "Нижний 800"

13 марта 2021 14:46  [73] Спорт

Лыжный марафон "Нижний 800" состоялся 13 марта на территории Щелоковского хутора в Нижнем Новгороде.

В соревнованиях на дистанциях 7, 30 и 50 километров приняли участие 488 профессиональных лыжников и любителей этого вида спорта из Нижегородской, Ярославской, Ивановской, Кировской, Владимирской, Рязанской, Московской областей, а также республик Мордовии, Татарстана, Чувашии и Марий Эл.

Лыжный марафон Нижний 800
Лыжный марафон Нижний 800
Лыжный марафон Нижний 800
Лыжный марафон Нижний 800
Лыжный марафон Нижний 800
Лыжный марафон Нижний 800
Лыжный марафон Нижний 800
Лыжный марафон Нижний 800
Лыжный марафон Нижний 800
Лыжный марафон Нижний 800
Лыжный марафон Нижний 800
Лыжный марафон Нижний 800

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Фоторепортажи
Лыжный марафон Нижний 800
13 марта 2021 14:46Лыжный марафон "Нижний 800"

Кирилл Мартынов

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