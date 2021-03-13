Лыжный марафон "Нижний 800" состоялся 13 марта на территории Щелоковского хутора в Нижнем Новгороде.
В соревнованиях на дистанциях 7, 30 и 50 километров приняли участие 488 профессиональных лыжников и любителей этого вида спорта из Нижегородской, Ярославской, Ивановской, Кировской, Владимирской, Рязанской, Московской областей, а также республик Мордовии, Татарстана, Чувашии и Марий Эл.
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