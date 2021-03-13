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Общество

Прямые рейсы на Кипр, в Грецию и Тунис стартуют из нижегородского аэропорта этой весной

15 марта 2021 15:39  [196] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Прямые рейсы на Кипр, в Грецию и Тунис стартуют из нижегородского аэропорта этой весной. Об этом говорится в онлайн-табло нижегородского аэропорта "Стригино".

Согласно опубликованным данным, начиная с 24 апреля из столицы ПФО можно улететь в Ларнаку (Кипр). Запланированы три рейса в неделю - понедельник, среду и субботу. Два рейса ночных (вылет в 01:00), а один - дневной (вылет в 13:30).

Все перелеты будет осуществлять авиакомпания "Россия" на воздушном судне Boeing 737.

При этом с 18 мая для нижегородцев станут доступны перелеты в Монастир (Тунис). Вылеты запланированы на вторник и субботу в 08:00. Авиарейсы будет выполнять компания "Nordwind".

Помимо этого, начиная с 20 мая, нижегородцы смогут улететь в Ираклион (Греция).  Вылет из Нижнего Новгорода - в 09:00. Перевозчиком выступает компания "Nordwind".

Напомним, что Греция с 14 мая открывает границы для российских туристов.

Ранее сообщалось, что в апреле открывается прямой авиарейс "Нижний Новгород - Стамбул".

C 19 марта 2021 года стартуют чартерные рейсы из Нижнего Новгорода в Анталью.

На данный момент для въезда в Турцию нужен ПЦР-тест об отсутствии коронавируса, сделанный за 72 часа до вылета.

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Теги:
Аэропорт Туризм
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