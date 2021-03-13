Прямые рейсы в Стамбул открываются из Нижнего Новгорода
На Кипр, в Грецию и Тунис можно будет улететь из Нижнего Новгорода
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Способную защитить от COVID на 17 лет вакцину разрабатывают в РФ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 17 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Последние новости рубрики Общество
17 марта 2021 13:41  [171] Еще три праздничных выходных дня предлагают сделать в России
17 марта 2021 13:35  [77] Прибор для измерения антител к коронавирусу дома разрабатывается в России
17 марта 2021 12:52  [130] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 18 районах Нижегородской области
17 марта 2021 12:43  [92] "Только местные жители знают, чего не хватает в их микрорайоне", - Елена Хохлова
17 марта 2021 12:04  [168] Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 17 марта
17 марта 2021 11:25  [362] Ольга Гудушина возглавила Нижегородский диагностический центр
17 марта 2021 10:32  [150] Свет и горячую воду отключили в четырех домах Приокского района Нижнего Новгорода
17 марта 2021 10:26  [111] Около 2 млн рублей сэкономили на новом уличном освещении в Пижме
17 марта 2021 10:17  [622] Водоканал сообщил об отключении воды в Нижегородском и Кстовском районах 18 марта (список)
17 марта 2021 09:08  [121] "ЭнергосбыТ Плюс" отменил отключение тепловой энергии нижегородским компаниям, оплатившим долг
Общество

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 18 районах Нижегородской области

17 марта 2021 12:52  [130] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 18 районах Нижегородской области. Об этом 16 марта сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 102 933 человек, из которых 45 306 проживают в Нижнем Новгороде, а остальные 57 627 – за пределами областного центра.

По количеству заболевших в Нижнем Новгороде традиционно лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 11 170 жителей.

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (7 103 человека), Советский (6 346), Московский (4 846), Канавинский (4 660), Сормовский (4 337), Приокский (3 488) и Нижегородский (3 356).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (8 108 заболевших жителей), Бор (5 177), Павловский (2 784), Балахнинский (2 690), Выксунский (2 612), Городецкий (2 279), Богородский (2 235).

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов. Работающие пенсионеры-нижегородцы вновь могут продлить больничный, на этот раз до 28 марта 2021 года.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Инфекция Коронавирус Медицина и здоровье
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Лыжный марафон Нижний 800
13 марта 2021 14:46Лыжный марафон "Нижний 800"

Кирилл Мартынов

вамрешать.рф
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph