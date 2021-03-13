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Общество

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 21 районе Нижегородской области

18 марта 2021 13:38  [77] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 21 районе Нижегородской области. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 103 282 человек, из которых 45 443 проживают в Нижнем Новгороде, а остальные 57 839 – за пределами областного центра.

По количеству заболевших в Нижнем Новгороде традиционно лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 11 220 жителей.

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (7 108 человек), Советский (6 362), Московский (4 860), Канавинский (4 672), Сормовский (4 353), Приокский (3 500) и Нижегородский (3 368).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (8 150 заболевших жителей), Бор (5 188), Павловский (2 794), Балахнинский (2 693), Выксунский (2 625), Городецкий (2 306), Богородский (2 250).

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов. Работающие пенсионеры-нижегородцы вновь могут продлить больничный, на этот раз до 28 марта 2021 года.

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Теги:
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