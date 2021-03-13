Дорогу в Ольгино передают ГУАД Нижегородской области Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Автомобильную дорогу в Ольгино передают в безвозмездное пользование ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог". Об этом стало известно в ходе заседания постоянной комиссии Думы Нижнего Новгорода по имуществу и земельным отношениям 18 марта 2021 года.

Речь идет о дороге протяженность 609 метров от поста УГИБДД в деревне Ольгино по проспекту Гагарина.

Ее предлагается включить в перечень имущества, которое администрация Нижнего Новгорода вправе передавать по договору безвозмездного пользования.

Как пояснила, председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Светлана Помпаева, в дальнейшем дорогу предполагается передать в государственную собственность в рамках реализации мероприятий по строительству транспортной развязки.

Решение будет принято на заседании Гордумы 24 марта.

Напомним, транспортную развязку в деревне Ольгино Приокского района должны построить к 800-летию Нижнего Новгорода. Протяженность двухуровневой развязки будет почти 1,5 км, включая строительство трехпролетного четырехполосного путепровода длиной 72,3 м. Расчетная скорость движения – 80 км/ч. Когда развязка будет построена, из Богородска в Нижний Новгород транспорт будет двигаться по верхнему уровню, не пересекаясь с машинами арзамасского направления.

Цена контракта на строительство развязки составила 1,757 млрд рублей.

По данным на начало февраля этого года строительная готовность развязки составляла 50%. Основной объем работ, в том числе по укладке дорожного полотна, предусмотрен в весенне-летний период, поэтому морозы не влияли на график строительства.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область получила от федерации 1,45 млрд рублей на дороги и развязку в Ольгине.