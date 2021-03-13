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Общество

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 16 районах Нижегородской области

19 марта 2021 12:58  [81] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 16 районах Нижегородской области. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 103 630 человек, из которых 45 606 проживают в Нижнем Новгороде, а остальные 58 024 – за пределами областного центра.

По количеству заболевших в Нижнем Новгороде традиционно лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 11 267 жителей.

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (7 128 человек), Советский (6 371), Московский (4 878), Канавинский (4 689), Сормовский (4 387), Приокский (3 505) и Нижегородский (3 381).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (8 199 заболевших жителей), Бор (5 200), Павловский (2 796), Балахнинский (2 696), Выксунский (2 629), Городецкий (2 306), Богородский (2 250).

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов. Работающие пенсионеры-нижегородцы вновь могут продлить больничный, на этот раз до 28 марта 2021 года.

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Теги:
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