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Экономика

Правительство планирует продать свою долю акций АО "Нижегородские канатные дороги"

19 марта 2021 13:25  [170] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Правительство Нижегородской области планирует продать свою долю акций АО "Нижегородские канатные дороги". Об этом агентству НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений региона.

Согласно предоставленной информации, правительство региона планирует продать всю свою долю акций, а именно 63,456%.

"Сейчас проводится оценка акций, которыми владеет правительство. Продажу акций планируется осуществить через торги", - отметил собеседник агентства.

При этом в региональном правительстве особо подчеркнули, что вопрос обеспечения функционирования канатной дороги находится на контроле кабинета министров области.

Напомним, что горадминистрация также рассматривает продажу акций канатных дорог. Предстоит продать 190,7 тысяч штук именных акций номинальной стоимостью одна тысяча рублей каждая.

Ранее сообщалось, что стоимость проезда на канатной дороге может повыситься. В конце декабря 2019 года АО "Нижегородские канатные дороги" обратилось в РСТ с заявлением о проведении проверки затрат для расчета тарифов на перевозку. При этом конкретная величина тарифов не указывалась.

Сейчас стоимость одной поездки на канатной дороге составляет 100 рублей.

СПРАВКА:
Канатная дорога работает с 2012 года. В среднем ежедневный пассажиропоток составляет 5 тысяч человек. Нижегородская канатная дорога является единственной канатной дорогой в России и Европе с пролетом над водной поверхностью 861,21 метров.

Уставный капитал АО "Нижегородские канатные дороги" составляет 493,58 млн рублей и разделяется на 493,58 тысяч штук обыкновенных акций.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Канатная дорога Правительство Нижегородской области
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